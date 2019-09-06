بعثة الشطرنج تطير إلى روسيا للمشاركة في بطولة العالم...

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جدة - عمرو شويل تطير البعثة المصرية للشطرنج إلى روسيا غداً السبت، للمشاركة في بطولة العالم والتي تنطلق أولى مبارياتها في 10 سبتمبر الجاري في خانتي مانسيسك، على أن يسدل الستار على المنافسات في الثاني من أكتوبر المقبل.

ودخل أحمد عدلى بطل وادى دجلة ومنتخب مصر للشطرنج وشروق وفا بطل مصر وأفريقيا فى معسكر إعداد مغلق بأحد فنادق القاهرة عقب العودة من دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها المغرب.

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يذكر أن بعثة الشطرنج كانت قد حصدت 8 ميداليات خلال مشاركتها بدورة الألعاب الأفريقية بواقع 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية.

وكان أحمد عدلى قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التى استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي، كما توجت شروق وفا بلقب السيدات ليتأهل الثنائى المصرى إلى بطولة العالم.