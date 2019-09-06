شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي للأهلي: حالة كريم نيدفيد تتحسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للأهلي أن حالة كريم نيدفيد لاعب الفريق في تحسن مستمر، وأن اللاعب يواصل أداء البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي عاد به من ألمانيا تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الطبي أن الفحص الأخير لكريم نيدفيد، أثبت أن «ركبته» بدأت فى التحسن، وأن الأمور تسير وفقا للبرنامج الذي حدده الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة ، ويؤدي كريم نيدفيد جلسات علاج طبيعي وبعض الفقرات التأهيلية في الجيم، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادا لمواجهة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية ضمن ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويدرس الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، خوض مباراة ودية الإسبوع المقبل لتجهيز جميع اللاعبين وتنفيذ رؤيته الفنية قبل أول مباراة رسمية له مع الفريق.