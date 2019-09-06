شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محل إقامة ميودراج فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، إقامة المدرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للدراويش فى الفندق الخاص بالنادى حتى يكون قريباً من الملعب والتدريبات والتعرف على فرق الناشئين .

وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن تعيين الصربى ميودراج يسيتش لتولى مهمة المدير الفنى لفريق الكرة بالموسم الجديد، وتولى محمود جابر منصب المدير الفنى للدراويش فى الفترة الماضية، قبل أن يتم حسم التعاقد مع الصربى يسيتش.

ويستعد فريق الإسماعيلى لخوض منافسات البطولة العربية بمواجهة أهلى بنى غازى الليبى الجمعة المقبلة، ولد يسيتش عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية ولكنه يحمل جنسية أخرى وهى البوسنة والهرسك، ويعد يسيتش صاحب الـ61 عاما من المدربين المتميزين لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم.

وسبق للمدرب الصربى تمثيل منتخب يوغسلافيا فى الثمانينيات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التى أشرف على تدريبها.