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سموحة يكشف موقف معروف يوسف ومحمود معاذ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مع الزمالك للتعاقد مع معروف يوسف لاعب وسط الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال رئيس سموحة، فى تغريدة على حسابه بفيس بوك، "لم نطلب معروف يوسف من الزمالك ولم يفاوضنا الأهلى فى ضم أى لاعب، ومحمود معاذ لم يرحل عن سموحة".

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وأضاف، "سيد فريد تم قيده فى القائمة الأولى ومحمود منصور رحل لنادى حرس الحدود إعارة لمدة موسم واحد فقط، و4 لاعبين من سموحة انضموا للنتخب الأوليمبى وحسام حسن كان يخشى انضمام 9 للمنتخب الأوليمبى".

 


 

 

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