شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشطرنج يطير غداً إلى روسيا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير البعثة المصرية للشطرنج إلى روسيا غداً، السبت، للمشاركة فى بطولة العالم والتى تنطلق أولى مبارياتها في 10 سبتمبر الجارى فى خانتي مانسيسك، على أن يسدل الستار على المنافسات فى الثاني من أكتوبر المقبل.

ودخل أحمد عدلى بطل وادى دجلة ومنتخب مصر للشطرنج وشروق وفا بطل مصر وأفريقيا فى معسكر إعداد مغلق بأحد فنادق القاهرة عقب العودة من دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها المغرب.

يذكر أن بعثة الشطرنج حصدت 8 ميداليات خلال مشاركتها بدورة الألعاب الأفريقية، بواقع 5 ميداليات ذهبية و3 فضية.

وكان أحمد عدلى قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التى استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي، كما توجت شروق وفا بلقب السيدات ليتأهل الثنائى المصرى إلى بطولة العالم.