شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة رئيس الأولمبية السابق بعد صلاة الجمعة بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت أسرة محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس اتحاد السلة الأسبق، الذى توفى صباح اليوم، موعد ومكان صلاة الجنازة، وقررت إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد الفتح بشارع 9 بالمعادى.

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وتوفى محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق بعد صراع مع المرض، حيث كان يعانى من أزمة صحية على مدار الأشهر الماضية لكنها اشتدت عليه مؤخرا.

يذكر أن محمود احمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ وتم تعيينه لمدة عام من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ وفاز بالانتخابات الجمعية العمومية من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٢.