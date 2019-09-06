شكرا لقرائتكم وصول البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد لصفوف الاسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد لصفوف الاسماعيلى حيث أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الدراويش بشكل رسمى . حرص الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، على متابعة مباراة منتخب غينيا مع ساوتومى وبرينسيب لمشاهدة أداء الغينى بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ليحظى أداء اللاعب بإشادة من مدربه الجديد . وفاز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022. وبات منتخب غينيا قريبا من التأهل للدور الثانى للتصفيات حال تحقيقه نتيجة إيجابية بلقاء الإياب. Advertisements شهدت المباراة مشاركة لاعب الإسماعيلى “بيكيتى سيلفا” الذى قدم أداء مميز وساهم فى حصد منتخب بلاده الثلاث نقاط. وحدد النادى الإسماعيلى العاشر من سبتمبر الجارى موعداً لعودة بيكيتى سيلفا من بلاده استعدادا للمشاركة فى مباراة الدراويش ضد أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها الجمعة المقبلة ببطولة كأس محمد السادس “البطولة العربية” للاندية الأبطال. وتلقى الإسماعيلى خطابا رسميا يفيد بطلب منتخب غينيا بيساو استدعاء الوافد الجديد للفريق “بيكيتى سيلفا” للانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022. وتعاقد الدراويش مع اللاعب الغينى قادما من الشعلة السعودى فى الميركاتو الحالى عقب تألقه بشكل لافت للنظر مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد لصفوف الاسماعيلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.