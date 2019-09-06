شكرا لقرائتكم وفاة محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق بعد صراع مع المرض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى صباح اليوم الجمعة محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس اتحاد السلة الأسبق بعد صراع مع المرض.

Advertisements

وكان أحمد على قد عانى من أزمة صحية على مدار الأشهر الماضية لكنها اشتدت خلال الساعات الماضية ليرحل عن دنيانا.

يذكر أن محمود احمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ وتم تعيينه لمدة عام من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ ثم فاز بالانتخابات الجمعية العمومية من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٢.