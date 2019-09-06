شكرا لقرائتكم هانيا الحمامي تحجز تأشيرة التأهل لنصف نهائي بطولة "جي بي مورجان" للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حجزت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة هليوبليس وبطلة العالم لناشئات الاسكواش، تأشيرة التأهل الأولى لنصف نهائي بطولة "جي بي مورجان" الصين المفتوحة للاسكواش، لتضمن البطلة لصغيرة لقب السيدات لمصر.
وفازت هانيا الحمامي على النيوزيلاندية المخضرمة جويل كينج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7, 11-9.
كان سبع لاعبات نجحن في التأهل لربع نهائي البطولة وهن، رنيم الوليلي، هانيا الحمامي، سلمى هاني، نادين شاهين، نور الطيب، يثرب عادل ونوران جوهر، بالإضافة إلى النيوزيلاندية جويل كينج التي ودعت البطولة قبل دقائق على يد هانيا الحمامي.
وتستضيف الصين البطولة الدولية في الفترة بين 4 على 8 سبتمبر في أولى بطولات الموسم الجديد 2019/2020، حيث تبلغ قيمة الجوائز المادية 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
كانت هذه تفاصيل خبر هانيا الحمامي تحجز تأشيرة التأهل لنصف نهائي بطولة "جي بي مورجان" للاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.