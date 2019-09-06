شكرا لقرائتكم هانيا الحمامي تحجز تأشيرة التأهل لنصف نهائي بطولة "جي بي مورجان" للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجزت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة هليوبليس وبطلة العالم لناشئات الاسكواش، تأشيرة التأهل الأولى لنصف نهائي بطولة "جي بي مورجان" الصين المفتوحة للاسكواش، لتضمن البطلة لصغيرة لقب السيدات لمصر.

وفازت هانيا الحمامي على النيوزيلاندية المخضرمة جويل كينج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7, 11-9.

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كان سبع لاعبات نجحن في التأهل لربع نهائي البطولة وهن، رنيم الوليلي، هانيا الحمامي، سلمى هاني، نادين شاهين، نور الطيب، يثرب عادل ونوران جوهر، بالإضافة إلى النيوزيلاندية جويل كينج التي ودعت البطولة قبل دقائق على يد هانيا الحمامي.

وتستضيف الصين البطولة الدولية في الفترة بين 4 على 8 سبتمبر في أولى بطولات الموسم الجديد 2019/2020، حيث تبلغ قيمة الجوائز المادية 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.