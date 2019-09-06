شكرا لقرائتكم منطقة الجيزة: تطبيق اللوائح بحيادية السبب في انتقال باسم مرسي للانتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ماهر عبد العزيز المدير التنفيذي لمنطقة الجيزة لكرة القدم ان تطبيق اللوائح بكل حيادية وشفافية هي كلمه السر في انتقال باسم مرسي الي الانتاج الحربي حيث لم يدرج اسمه في القائمه الاولي لنادي الزمالك وبعد الاستعلام عن اللاعب من عدمه تبين انه غير مقيد.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية : "ان الفرع يلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين التي َوضعها الاتحاد المصري لكرة القدم في إجراءات القيد من خلال المراجعة الدقيقة للقوائم التي تقدم من الاندية بمراحل المسابقات المختلفة سواء الفريق الاول او قطاع الناشئين الي جانب مهرجانات البراعم حتي تكون هناك تكافو فرص "

تابع المدير التنفيذي ان الفرع علي مسافة واحدة من جميع الاندية ومراكز الشباب المنتمين للمنطقة وذلك بتطبيق اللوائح والقوانين التي تنظم القيد او الاستعلام او الاستغناء وكل مايخص منظومه كرة القدم بمحافظة الجيزة ياتي ذلك من خلال السياسية التي وضعها مجلس ادارة الفرع التي تهدف الي ان الشفافية والحيادية هما كلمة السر في نجاح المنظومة الادارية والفنية لكرة القدم بالجيزة

فيما اشار هاني عبد العزيز مدير شئون ادارة اللاعبين بالفرع ان باسم مرسي تم اعارته لنادي سموحة السكندري الموسم المنقضي 2018/2019 ثم َلم يرد اسمه بالقائمه الاولي لنادي الزمالك لموسم 2019/2020 بالتالي اصبح اللاعب من حقة الانتقال الي اي نادي اخر في صفقة انتقال حر طبقا للوائح القيد التي اعتمدها مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم اي بالبيع النهائي وليس علي سبيل الاعارة لعدم ادارج اسمه بالقائمه الاولي للقلعة البيضاء في الموسم الجديد

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وتعمل منطقة الجيزة يومى الجمعة والسبت من كل اسبوع لإنهاء اجراءات القيد فى شهر سبتمبر

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى.

ويأتى انضمام باسم مرسي للإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائي وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الجديد.

وكان الزمالك قد اشترط عدم مشاركة باسم مرسي فى مواجهات الإنتاج الحربي ضد النادى الأبيض، وهو الأمر الذى رفضه مسؤولو الإنتاج الحربى متمسكين بظهور اللاعب فى كل المباريات .

ووقع باسم مرسي على العقد الجديد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق.