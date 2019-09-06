شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات الدورى العالمى للكاراتيه باليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم منافسات الدورى العالمى للكاراتيه و التى تقام باليابان وتستمر حتى 13 سبتمبر الجارى حيث ان المنافسات تنتهى يوم 9 سبتمبر على أن يبقى المنتخب فى معسكر هناك لمدة 4 أيام بعد انتهاء المنافسات.

وتضم قائمة المنتخب فى المعسكر والبطولة كلاً من أحمد أشرف وعلى الصاوى وعبد الله ممدوح، طه طارق وسارة عاصم ورضوى سيد وجيانا فاروق وفريال أشرف وياسمين حمدى.

Advertisements

كان منتخب الكاراتيه قد حقق 15 ميدالية متنوعة بدورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب من بينها ذهبيتان، و8 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات.