شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات الدورى العالمى للكاراتيه باليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم منافسات الدورى العالمى للكاراتيه و التى تقام باليابان وتستمر حتى 13 سبتمبر الجارى حيث ان المنافسات تنتهى يوم 9 سبتمبر على أن يبقى المنتخب فى معسكر هناك لمدة 4 أيام بعد انتهاء المنافسات.
وتضم قائمة المنتخب فى المعسكر والبطولة كلاً من أحمد أشرف وعلى الصاوى وعبد الله ممدوح، طه طارق وسارة عاصم ورضوى سيد وجيانا فاروق وفريال أشرف وياسمين حمدى.
كان منتخب الكاراتيه قد حقق 15 ميدالية متنوعة بدورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب من بينها ذهبيتان، و8 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق منافسات الدورى العالمى للكاراتيه باليابان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.