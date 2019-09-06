شكرا لقرائتكم منتخب ايطاليا يحقق رقما مميزا بعد سحق أرمينيا 3 – 1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب ايطاليا رقما مميزا بعد الفوز العريض الذي حققه على ارمينيا بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020".

ونجح منتخب ايطاليا في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في آخر 35 مباراة خاضها بتصفيات اليورو، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 6 لقاءات.

وتعود أخر هزيمة لمنتخب ايطاليا في تصفيات اليورو إلى السادس من سبتمبر لعام 2006، أمام فرنسا بنتيجة 1 – 3، وهي أطول سلسلة في تاريخ التصفيات.

Advertisements

ورفع منتخب ايطاليا رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الأول في المجموعة العاشرة، بعدما حقق العلامة الكاملة متفوقاً بفارق 3 نقاط على فنلندا صاحب الوصافة، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند 6 نقاط في المركز الرابع.