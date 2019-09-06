بعد ترشيح اسمه لقيادة المنتخب الوطني.. «أحمد حسام ميدو»: ميشغلنيش

الموجز

استقر مسؤولى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بشكل كبير على إسم المدير الفنى المقبل للمنتخب الوطنى خلفاً للمقال خافير أجيري المدرب المكسيكى الذى تمت إقالته عقب الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر والخروج من دور ال 16.

بدوره، علق الكابتن أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق "مصر المقاصة"، على تردد اسمه من ضمن الخمسة المرشحين بقوة لقيادة المنتخب الوطني الفترة المقبلة.

وقال ميدو، خلال برنامج اللعيب عبر فضائية «mbc مصر» أنه لا يشغله الفترة الحالية الحديث عن وجود اسمه ضمن الاسماء المرشحة لقيادة المنتخب، موضحًا أنه شرف كبير لأي لاعب يقوم بتدريب المنتخب الوطني.

Advertisements

وأكد ميدو، أنه خلال هذه الفترة يضع كل تركيزه مع فريقه الجديد مصر المقاصة والذي تعاقد معه مؤخرًا.

وأعلن عمرو الجناينى عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.