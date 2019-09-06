شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد لـ"سوبر كورة": رونالدو وفيرجسون دليل براءتى من عبارة "ابن البدرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كريم وليد "نيدفيد"، لاعب النادى الأهلى، واحد من أفضل اللاعبين الصاعدين فى الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، ويتوقع له الجميع النجاح الكبير، سواء مع النادى أو المنتخبات الوطنية، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مركز ويُجيد فى أكثر من مكان.

وكشف نيدفيد، فى حوار خاص مع "سوبر كورة"، موعد عودته للمشاركة مع الأهلى، بالإضافة إلى تعليقه على استبعاده من قائمة النادى.

نيدفيد تعرض لإصابة قوية فى الركبة أبعدته عن مباريات الأهلى لفترة ليست بالقصيرة، لتقرر إدارة الأهلى عدم قيده فى القائمة الأولية للموسم الجديد لحين تعافيه من الإصابة.

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وكشف نيدفيد العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بمشواره مع عالم الساحرة المستديرة، وعلى رأسها اتهام البعض له بأن حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للأهلى كان يجامله، حتى ترددت المقولة الشهيرة عنه على ساحات السوشيال ميديا "ابن البدرى"، وأكد أن هذا الأمر لم يحزنه لأنه موجود فى الكرة فـ كريستيانو رونالدو يقال عليه إنه ابن السير أليكس فيرجسون.

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