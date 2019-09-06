شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد لـ"سوبر كورة": رونالدو وفيرجسون دليل براءتى من عبارة "ابن البدرى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كريم وليد "نيدفيد"، لاعب النادى الأهلى، واحد من أفضل اللاعبين الصاعدين فى الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، ويتوقع له الجميع النجاح الكبير، سواء مع النادى أو المنتخبات الوطنية، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مركز ويُجيد فى أكثر من مكان.
وكشف نيدفيد، فى حوار خاص مع "سوبر كورة"، موعد عودته للمشاركة مع الأهلى، بالإضافة إلى تعليقه على استبعاده من قائمة النادى.
نيدفيد تعرض لإصابة قوية فى الركبة أبعدته عن مباريات الأهلى لفترة ليست بالقصيرة، لتقرر إدارة الأهلى عدم قيده فى القائمة الأولية للموسم الجديد لحين تعافيه من الإصابة.
وكشف نيدفيد العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بمشواره مع عالم الساحرة المستديرة، وعلى رأسها اتهام البعض له بأن حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للأهلى كان يجامله، حتى ترددت المقولة الشهيرة عنه على ساحات السوشيال ميديا "ابن البدرى"، وأكد أن هذا الأمر لم يحزنه لأنه موجود فى الكرة فـ كريستيانو رونالدو يقال عليه إنه ابن السير أليكس فيرجسون.
لقراءة الحوار كاملاً اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر كريم نيدفيد لـ"سوبر كورة": رونالدو وفيرجسون دليل براءتى من عبارة "ابن البدرى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.