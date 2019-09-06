شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى تتأهل لنصف نهائى بطولة الصين للاسكواش.. ومصر تضمن لقب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجزت البطلة المصرية هانيا الحمامى، لاعبة هليوبليس وبطلة العالم لناشئات الاسكواش، تأشيرة التأهل الأولى لنصف نهائى بطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة للاسكواش، لتضمن البطلة الصغيرة لقب السيدات لمصر.

وفازت هانيا الحمامى على النيوزيلاندية المخضرمة جويل كينج بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 50 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-7, 11-9.

ونجح سبع لاعبات فى التأهل لربع نهائى البطولة وهن، رنيم الوليلي، هانيا الحمامي، سلمى هانى، نادين شاهين، نور الطيب، يثرب عادل ونوران جوهر، بالإضافة إلى النيوزيلاندية جويل كينج التى ودعت البطولة قبل دقائق على يد هانيا الحمامى.

وتستضيف الصين البطولة الدولية فى الفترة بين 4 على 8 سبتمبر فى أولى بطولات الموسم الجديد 2019/2020، حيث تبلغ قيمة الجوائز المادية 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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