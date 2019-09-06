شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة الجيزة: الحيادية فى تطبيق اللوائح سر انتقال باسم مرسي للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ماهر عبد العزيز، المدير التنفيذى لمنطقة الجيزة لكرة القدم، أن تطبيق اللوائح بكل حيادية وشفافية هى كلمة السر فى انتقال باسم مرسى إلى الإنتاج الحربى، ولم يدرج اسمه فى القائمه الأولى لنادى الزمالك وبعد الاستعلام عن اللاعب من عدمه تبين أنه غير مقيد.

وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أن الفرع يلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين التى وضعها الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إجراءات القيد من خلال المراجعة الدقيقة للقوائم التى تقدم من الأندية بمراحل المسابقات المختلفة، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين، إلى جانب مهرجانات البراعم حتى تكون هناك تكافو فرص".

وأكد المدير التنفيذى أن الفرع على مسافة واحدة من جميع الأندية ومراكز الشباب المنتمين للمنطقة بتطبيق اللوائح والقوانين التى تنظم القيد أو الاستعلام أو الاستغناء، وكل ما يخص منظومة كرة القدم بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال السياسية التى وضعها مجلس إدارة الفرع التى تهدف للشفافية والحيادية، وهما كلمة السر فى نجاح المنظومة الإدارية والفنية لكرة القدم بالجيزة.

وأشار هانى عبد العزيز، مدير شئون إدارة اللاعبين بالفرع، إلى أن باسم مرسى تم إعارته لنادى سموحة السكندرى الموسم المنقضى 2018/2019 ولم يرد اسمه بالقائمه الأولى لنادى الزمالك لموسم 2019/2020، وبالتالى أصبح اللاعب من حقة الانتقال إلى أى نادٍ آخر فى صفقة انتقال حر طبقا للوائح القيد التى اعتمدها مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أى بالبيع النهائى وليس على سبيل الإعارة لعدم ادارج اسمه بالقائمه الأولى للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد

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وتعمل منطقة الجيزة يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع لإنهاء إجراءات القيد فى شهر سبتمبر

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى.

ويأتى انضمام باسم مرسى للإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائى وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الجديد.

وكان الزمالك قد اشترط عدم مشاركة باسم مرسى فى مواجهات الإنتاج الحربى ضد النادى الأبيض، وهو الأمر الذى رفضه مسؤولو الإنتاج الحربى متمسكين بظهور اللاعب فى كل المباريات .

ووقع باسم مرسى على العقد الجديد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق.