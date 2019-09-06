شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، والتى تقام باليابان وتستمر حتى 13 سبتمبر الجارى، حيث إن المنافسات تنتهى يوم 9 سبتمبر على أن يبقى المنتخب فى معسكر هناك لمدة 4 أيام بعد انتهاء المنافسات.

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وتضم قائمة المنتخب فى المعسكر والبطولة كلاً من أحمد أشرف وعلى الصاوى وعبد الله ممدوح، طه طارق وسارة عاصم ورضوى سيد وجيانا فاروق وفريال أشرف وياسمين حمدى.

وكان منتخب الكاراتيه قد حقق 15 ميدالية متنوعة بدورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، من بينها ذهبيتان و8 فضيات، بالإضافة إلى 5 برونزيات.