شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس اتحاد السلة الأسبق، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.
وكان أحمد على يعانى من أزمة صحية على مدار الأشهر الماضية لكنها اشتدت خلال الساعات الماضية ليرحل عن دنيانا.
يذكر أن محمود أحمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة منذ 1996 حتى 2000 وتم تعيينه لمدة عام من 2003 حتى 2004 ثم فاز بانتخابات الجمعية العمومية من 2004 حتى 2012.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.