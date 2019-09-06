شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس اتحاد السلة الأسبق، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

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وكان أحمد على يعانى من أزمة صحية على مدار الأشهر الماضية لكنها اشتدت خلال الساعات الماضية ليرحل عن دنيانا.

يذكر أن محمود أحمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة منذ 1996 حتى 2000 وتم تعيينه لمدة عام من 2003 حتى 2004 ثم فاز بانتخابات الجمعية العمومية من 2004 حتى 2012.