شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" ميودراج.. صائد البطولات فى مهمة استعادة ذكريات السامبا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع جماهير الإسماعيلى أمالا عريضة على الصربى ميودراج المدير الفنى الجديد للدراويش لإعادة فريقها لعصره الذهبى ، فريق قوى يقدم كرة ممتعة ويرهب الخصوم ومصنع إكتشاف النجوم .

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن تعيين الصربي ميودراج يسيتش لتولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة بالموسم الجديد ، وتولى محمود جابر منصب المدير الفني للدراويش في الفترة الماضية، قبل أن يتم حسم التعاقد مع الصربي يسيتش

ويستعد فريق الإسماعيلي لخوض منافسات البطولة العربية بمواجهة أهلي بني غازي الليبي ، ولد يسيتش عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية ولكنه يحمل جنسية آخرى وهي البوسنة والهرسك ، ويعد يسيتش صاحب الـ61 عاما من المدربين المتميزين لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم.

وسبق للمدرب الصربي تمثيل منتخب يوغسلافيا في الثمانينيات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التي أشرف على تدريبها.

تولى مهمة تدريب 21 فريقًا خلال مسيرته منها 6 تجارب في أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993، ويحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وخاض يسيتش تجربة تدريبية سابقة في الدوري السعودي مع فريق نجران موسم 2012، بالإضافة إلى العربى الكويتي والاتفاق السعودي وخورفكان الإماراتي.

وحصل ميودراج مدرب الإسماعيلي الجديد علي الدوري الليبي عامي 2009 و2010، وكأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبي عامي 2009 و2010،كما حصل على أفضل مدرب في الدوري البلغاري في موسم 2004-2005.

وحقق ميودراج مدرب الإسماعيلي الجديد لقب كأس العرب مع الصفاقسي التونسي عام 2000، والدوري البلغاري عام 2004-2005، وكأس بلغاريا عام 2006و 2008، وكأس السوبر البلغاري عامي 2007 و2008.

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