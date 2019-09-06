شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات ثانى أيام بطولة العالم لناشئات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الجمعة، لقاءات قوية فى ثانى أيام بطولة العالم للناشئات التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

وتشهد لقاءات اليوم بين كل من، بورتريكو مع البرازيل فى الخامسة والنصف عصرا، ومصر مع الكاميرون فى الثامنة مساءً بالمجموعة الأولى .

Advertisements

بينما تلتقى إيطاليا مع أمريكا فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، وكوريا الجنوبية مع المكسيك فى الثالثة عصراً بالمجموعة الثانية .

فيما تشهد المجموعة الثالثة منافسة بين روسيا والأرجنتين فى الخامسة والنصف، وبيلاروسيا مع رومانيا فى الثامنة مساءً، على أن تلتقى تركيا واليابان فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، والكونغو مع بيرو فى الثالثة عصراً بالمجموعة الرابعة .

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.