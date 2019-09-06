شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل فى عمومية الزمالك لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فتح باب التسجيل فى عمومية نادى الزمالك فى التاسعة صباح اليوم الجمعة، لليوم الثانى على التوالى، بعدما فتح باب التسجيل فى التاسعة صباح أمس وحتى العاشرة مساءً، فيما تستمر اليوم حتى التاسعة مساء، وكذلك نفس الأمر فى اليوم الختامى غدًا السبت؛ للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

ويحق لـ85590 عضواً بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، وتنص اللائحة على توقيع غرامة 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مكتوب.

Advertisements

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادى، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن عن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.