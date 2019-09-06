شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيتى سيلفا جاهز لقيادة الإسماعيلى بعد وصول البطاقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد لصفوف الإسماعيلى وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الدراويش بشكل رسمى.

وحرص الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، على متابعة مباراة منتخب غينيا مع ساوتومى وبرينسيب لمشاهدة أداء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ليحظى اللاعب بإشادة مدربه الجديد .

وفاز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022.

وبات منتخب غينيا قريبا من التأهل للدور الثانى للتصفيات حال تحقيقه نتيجة إيجابية بلقاء الإياب.

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شهدت المباراة مشاركة لاعب الإسماعيلى “بيكيتى سيلفا” الذى قدم أداء مميز وساهم فى حصد منتخب بلاده الثلاث نقاط.

وحدد النادى الإسماعيلى العاشر من سبتمبر الجارى موعداً لعودة بيكيتى سيلفا من بلاده استعدادا للمشاركة فى مباراة الدراويش ضد أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها الجمعة المقبلة ببطولة كأس محمد السادس “البطولة العربية” للاندية الأبطال.

وتلقى الإسماعيلى خطابا رسميا يفيد بطلب منتخب غينيا بيساو استدعاء الوافد الجديد للفريق “بيكيتى سيلفا” للانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

وتعاقد الدراويش مع اللاعب الغينى قادما من الشعلة السعودى فى الميركاتو الحالى عقب تألقه بشكل لافت للنظر مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.