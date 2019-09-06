رياضة | باريس يخون ريال مدريد ويكشف عن خطته الكبرى لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يخون ريال مدريد ويكشف عن خطته الكبرى لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن قيام باريس سان جيرمان الفرنسي بتحذير برشلونة من مخطط نظيره ريال مدريد في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن إدارة الفريق الباريسي، قامت خلال المحادثات المباشرة مع مسؤولي نادي برشلونة في الأيام الآخيرة من الميركاتو والتي كانت بشأن صفقة نيمار، بإبلاغ الفريق الكاتالوني بمخطط نادي ريال مدريد في الموسم المقبل وخطته الكبرى. مخطط الريال للموسم المقبل Advertisements وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن باريس أبلغ برشلونة نصا أن ريال مدريد يعمل على ضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي في الصيف المقبل، لتدعيم قوته الهجومية، خاصة وأن مبابي يعد واحدا من أفضل الأجنحة في العالم.

وواصلت الصحيفة الإسبانية، أن باريس قام بتحذير نادي برشلونة من اهتمام ريال مدريد بالفوز بخدمات الفرنسي كيليان مبابي، ليس ذلك فحسب، بل هناك اقتناع كبير في باريس بأن الريال بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز سيقوم بهجومًا كبيرًا في الصيف المقبل للتعاقد مع الغزال الفرنسي.

وأكدت سبورت، أن مبابي هو رغبة الريال الأولى في الموسم المقبل ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وقبل بوجبا حتى والذي قاتل ريال مدريد على ضمه هذا الصيف، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي رفض فكرة التعاقد مع نيمار هذا الصيف بسبب رغبته في الحصول على توقيع مبابي في صيف 2020.

واختتمت الصحيفة في تقريرها، سوف نرى ما إذا كان سينجح ريال مدريد في التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المؤكد أن النادي الأبيض سيشن هجومه بالكامل في صيف عام 2021، أي قبل سنة واحدة من انتهاء عقد مبابي مع البي أس جي، وإذا لم يرتدي اللاعب الفرنسي قميص الريال في الموسم المقبل، فإن ريال مدريد سيستخدم نفس خريطة الطريق المستخدمة مع إدين هازارد عند جلبه من تشيلسي الإنجليزي.