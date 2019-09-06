رياضة | أهم مباريات اليوم الجمعة 6-9-2019.. مواجهات نارية في تصفيات اليورو واختبار صعب للإسماعيلي في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم الجمعة 6-9-2019.. مواجهات نارية في تصفيات اليورو واختبار صعب للإسماعيلي في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 6 - 9 - 2019، في إطار مباريات الذهاب للدور الأول بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، ومباراة الإسماعيلي في كأس مصر، وقمة الإمارات بين الجزيرة والعين في كأس الإمارات، بالإضافة للعديد من المباريات الودية النارية ، حيث يترقب العديد من مشجعي الكرة العالمية مواعيد مباريات اليوم للاستمتاع بمشاهدتها عبر البث المباشر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في “ذهاب الدور الأول”

جزر القمر x توجو، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

جامبيا x أنجولا، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2020 "الجولة الخامسة"

قبرص x كازاخستان، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

ألمانيا x هولندا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

سلوفينيا x بولندا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

سان مارينو x بلجيكا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

سلوفاكيا x كرواتيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

إسكتلندا x روسيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

Advertisements

ويلز x إذربيجان، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

النمسا x لاتفيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" في ذهاب الدور الـ32

الإسماعيلي x الأهلي الليبي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الخليج العربي الإماراتي

الوصل x الفجيرة، تقام المباراة في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 2، ودبي الرياضية 1.

الظفرة x خورفكان، تقام المباراة في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 3، ودبي الرياضية 2.

الجزيرة x العين، تقام المباراة في السابعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD2، ودبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم الودية

تشيلي x الأرجنتين، تقام المباراة في الرابعة فجر الجمعة بتوقيت القاهرة، والخامسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة صباح اليوم بتوقيت الإمارات.

تونس x موريتانيا، تقام المباراة في تمام الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 2.

المغرب x بوركينا فاسو، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.