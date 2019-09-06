رياضة | رئيس الزمالك يصدم باسم مرسي بتصريح مثير "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يصدم باسم مرسي بتصريح مثير "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رئيس الزمالك، على التعليق حول انتقال باسم مرسي مهاجم الفريق السابق، لصفوف فريق الإنتاج الحربي لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الجارية. وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية عن اللاعب باسم مرسي المنتقل إلى الإنتاج الحربي مجانا في فترة الانتقالات الحالية عقب استغناء النادي الأبيض عنه:" قرأت العديد من التصريحات والأخبار تفيد بأن مسئول الانتاج الحربي خالد مهدي قال أن ناديه قد استجدى الزمالك لكي يشتري اللاعب بأموال ولكن الأبيض اشترط شروط رفضوها وهذا لم يحدث.

وتابع:" نحن كنا نقوم باخراج باسم مرسي من الزمالك كصدقة لمدة سنتين، متابعت :"احنا كنا بنطلع باسم سنتين صدقة مبناخدش فيه فلوس علشان يلعب باسم بقاله سنتين بيطلع إعارة بره من غير ولا مليم".

Advertisements