رياضة | تعليق ناري من نجم برشلونة عن البند المثير في عقد ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من نجم برشلونة عن البند المثير في عقد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، على التعليق على البند المثير المدرج في عقد زميله ليونيل ميسي نجم البلوجرانا الأول. ويتيح البند المدرج في عقد ميسي مغادرة البارسا في نهاية كل موسم، كما ألقى الضوء أيضًا على عدم إتمام صفقة نيمار جونيور.

وقال جيرارد بيكيه في تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: أعرف جيدا أن هناك بند يتيح لميسي أن يغادر برشلونة مجانًا متى يشاء في نهاية كل موسم، لقد فاز بسلطة تقرير مستقبله بفضل ما يفعله للبارسا، ولكن نحن نعلم التزام ليو تجاه برشلونة ولا يقلقني الشرط الموجود في عقده على الإطلاق". وكان ميسي قد قام بالتوقيع على 5 عقود منذ 2005 مع البارسا، ولكن في العقد الأخير عام 2017 الذي مدد فيه تعاقده مع البلوجرانا حتى عام 2021، أضيف بند يسمح له بترك الفريق في نهاية أي موسم يريده، ويعتمد هذا الاتفاق على وفاء ميسي للنادي الكتالوني ومتى يقرر النجم الأرجنتيني تفعيل الاتفاق فهو حر في مغادرة الكامب نو إلى أي نادٍ خارج أوروبا، مما يعني أنه شرط صنع خصيصًا لعودته إلى بلاده وتحقيق أمنيته باللعب يوما ما لفريق نيو أولد بويز الأرجنتيني. Advertisements

وعلق أيضا بيكيه على موقف نيمار وانتهاء الأمر باستمراره مع باريس سان جيرمان، قائلًا:"لقد كان هناك الكثير حول عملية نيمار ولكن هذا كل شيء، الآن علينا أن نطوي الصفحة، ربما السوق الذي يستمر حتى الأسبوع الثالث من الليجا هو "مُجرد هراء".

وعن موقفه من العودة من الاعتزال الدولي واللعب للمنتخب الإسباني قال بيكيه: " لقد كان قراري في ذلك الوقت، يجب أن أركز على برشلونة".