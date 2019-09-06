رياضة | موعد مباراة الإسماعيلي ضد أهلي بنغازي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإسماعيلي ضد أهلي بنغازي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الإسماعيلي المصري منافسه فريق أهلي بنغازي الليبي اليوم الجمعة 6 سبتمبر على ملعب الإسماعيلية، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في نسختها الثانية على التوالي.

- موعد مباراة الإسماعيلي ضد اهلي بنغازي :

وسوف تقام المباراة بين فريق الإسماعيلي وفريق أهلي بنغازي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي حين سوف تقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

- موقف الإسماعيلي وأهلي بنغازي :-

Advertisements

أنهى فريق أهلي بنغازي الليبي بطولة الدوري بفوز صعب على فريق خليج سرت بنتيجة هدف نظيف، بينما خسر فريق الإسماعيلي أمام فريق الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وكان قد تقابلا الثنائي من قبل في البطولة العربية، وانتهت المواجهة بفوز الدراويش بنتيجة 3-0.

- القنوات الناقلة لمباراة أهلي بنغازي والإسماعيلي :

وأعلنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية عن حصولها على حقوق البث لمباريات البطولة العربية للموسم الثاني على التوالي، حيث أيضاً كانت قد حصلت على حقوق إذاعة النسخة الماضية من البطولة، وسوف تقام المباراة بين الاسماعيلي واهلي بنغازي عبر قناة ابوظبي الرياضيه الأولي عبر قمر النايل سات.

- بطل النسخة الماضية من البطولة العربية :

وكان قد نجح فريق النجم الساحلي التونسي في الحصول على لقب البطولة العربية في النسخة الماضية، وذلك على حساب فريق الهلال السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، بينما كان قد خرج الأهلي المصري على يد فريق الوصل الاماراتي، وودع الزمالك على يد الاتحاد السكندري، وخرج الفريق السكندري على يد الهلال السعودي، بينما كان قد ودع الدراويش النسخة الماضية بالخسارة أمام فريق الرجاء المغربي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.