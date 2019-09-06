رياضة | رئيس رابطة الليجا يفجر واحدة من المفاجآت الكبرى بشأن نيمار وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس رابطة الليجا يفجر واحدة من المفاجآت الكبرى بشأن نيمار وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على التغييرات المحتملة التي تم اقتراحها لتثبيت 25 فريقا من كبار الأندية في بالدوريات الأوروبية لضمان مقاعدها في دوري أبطال أوروبا بين الـ32 المشاركين بالبطولة وأكد أن هذه المبادرة لم تنجح في ظل المعارضة الشديدة التي واجهتها من أغلب الدوريات الأوروبية مما دفع إلى إلغاء اجتماع كان مقررا في 11 سبتمبر الحالي لمناقشة هذه المسألة مع كافة الأطراف المعنية، كما علق على فشل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة.

وقال تيباس أثناء مشاركته في ندوة بمنتدى سوكريكس الأوروبي في العاصمة البرتغالية لشبونة :"صفقة انتقال نيمار لباريس سان جيرمان أثبتت الخلل في نظام المراقبة المالية بالكرة الأوروبية".

وأضاف : "نحن نددنا بالوضع وقتها، كان من المستحيل أن يتحمل فريق أوروبي قيمة 222 مليون يورو و27 مليون يورو خالية من الضرائب من أجل لاعب واحد".

وتابع : " هذا السبب الذي دفع رابطة الليجا بتقديم شكوى ضد باريس سان جيرمان لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف بسبب تلقيه عقود رعاية وهمية".

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وعن السبب وراء عدم عودة نيمار لبرشلونة أو الدوري الإسباني هذا الصيف، قال تيباس "هناك فرق تقوم بصفقات خارج قواعد السوق ومن المستحيل تكرارها. خطر وجود بطولة تشامبيونزليج نصف مغلقة تراجع بشكل كبير في ظل ردود أفعال كرة القدم الأوروبية".

واختتم تيباس تصريحاته قائلا : "الأهم بالنسبة للدوريات كي تكون تنافسية هي أن تظل المسافات بين الأندية الكبرى والصغرى كما هي وليس أن تتزايد أكثر مما هي عليه".

وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن باريس سان جيرمان سيكون في موقف ضعيف في يناير المقبل لأن نيمار يمكنه الرحيل في الصيف المقبل مقابل 170 مليون يورو بناء على البند الموجود في عقده لذلك في الميركاتو الشتوي المقبل سوف يفاوض برشلونة نظيره باريس سان جيرمان من مصدر قوة.

وكانت بعض التقارير في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية أكدت رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.

كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.