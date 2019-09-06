تصفيات كأس أوروبا 2020.. إيطاليا تعود بفوز ثمين من أرمينيا

وكالات - الخليج 365

قلبت إيطاليا تخلفها على ملعب فازكين سركيسيان، أمام مضيفتها أرمينيا المنقوصة عددياً، إلى فوز ثمين 3-1، وعززت صدارة مجموعتها العاشرة بالعلامة الكاملة، بفوزها الخامس تواليا، ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

واقترب المنتخب الإيطالي، الذي يحل ضيفا في مباراته الثانية على فنلندا يوم الأحد، كثيرا من النهائيات، بعدما رفع رصيده في صدارة مجموعته إلى 15 نقطة من خمس مباريات، متقدما بفارق 6 نقاط عن نظيره الفنلندي الذي يلتقي لاحقا اليوم اليونان، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند 6 نقاط من فوزين وثلاث هزائم.

وشاركت إيطاليا بتشكيلة متجددة شابة، حصلت على دعم من المدرب روبرتو مانشيني للتأهل إلى نهائيات كاس أوروبا، بعد فشل التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وغاب عن الـ”أتزوري” قلب الدفاع جورجيو كييليني (35 عاماً) بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته ستبعده عدة أشهر.