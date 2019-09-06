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الان تتابع ميسي يتحكم في مصيره ويستطيع فسخ العقد مع برشلونة والان مع التفاصيل
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هكذا تنص شروط التعاقد
برشلونة - الخليج 365
كشفت تقارير إخبارية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإمكانه فسخ عقده مع ناديه برشلونة في نهاية أي موسم.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة آل باييس الإسبانية، فإن “البرغوث” لن يكون مضطراً للانتظار حتى صيف 2021، عندما سينتهي عقده الحالي مع البرسا، حيث بإمكانه فسخ العقد في نهاية كل شهر يونيو(حزيران)، والذي وقع عليه في 2017.
وسيعتمد فسخ العقد فقط على ميسي، قائد برشلونة الذي جدد عقده مع “البلاوجرانا” ثماني مرات منذ 2005.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر من داخل برشلونة “اتفقنا على منحه القرار حال رغبته في التوقف عن الاستمرار مع الفريق، في نهاية كل موسم، هكذا اتفق الطرفان”.
وأوضحت أن هذا الشرط في العقد يسمح لميسي (32 عاماً) بإمكانية الرحيل عن برشلونة طالما كان خارج أوروبا، حال رغبته في إنهاء مشواره في الأرجنتين.
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