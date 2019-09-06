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شكرا لقرائتكم المصري يهنيء وادي بفوز منتخب بلاده على أوزباكستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجهت الصفحة الرسمية للنادي المصري البورسعيدي التهنئة للاعب محمود وادي نجم الفريق ومنتخب فلسطين قائلة : " تهانينا للاعبنا الدولي محمود وادي والذي شارك اليوم في فوز منتخب فلسطين على منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل لا شيء في أولى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا والتي أقيمت بملعب الشهيد فيصل الحسيني بفلسطين، مبروك للمنتخب الفدائي "
وخاض منتخب فلسطين المباراة في اطار المجموعة الرابعة التي تضم سنغافورة واليمن اللذان تعادلا بهدفان لكل فريق والسعودية التي حصلت على راحة في هذه الجولة.
وسجل عدي الدباج هدف فلسطين الأول في الدقيقة 60 بعد تلقيه تمريرة متقنة من نظمي البدوي انفرد بها من الجانب الايمن وأسكنها على يمين الحارس الاوزبكستاني.
وفي الدقيقة 83 عزز منتخب فلسطين فوزه بهدف ثان من كرة عرضية رائعة من تامر صيام الى اسلام البطران الذي أودعها برأسه الشباك
المصري
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