شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام .. السوبر المصري 20 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على إقامة السوبر المصري يوم 20 سبتمبر الجاري والذى يجمع الأهلي " بطل الدوري " الزمالك بطل كأس مصر. كان اتحاد الكرة قد حدد إقامة مباراة السوبر المصرى يوم 19 الجارى إلا أن ظروف الطيران للنادي الأهلي دفعته للموافقة على اقامة المباراة يوم 20 بناء على ظروف طيران إدارة الأهلى التى ترغب فى الحصول على فترة كافية قبل خوض البطولة بعد مواجهة بطل غينيا الاستوائية. ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى لخوض مباراة بطل غينيا الاستوائية كانو سبورت فى المباراة المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر كلام .. السوبر المصري 20 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.