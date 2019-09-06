Advertisements Advertisements تركي آل الشيخ ينشر فيديو يظهر موهبة لاعب الميريا المنتقل من روما الجمعة 6 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 سلط المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي الميريا الإسباني، الضوء على لاعب الفريق، الدولي الكرواتي أنتي كوريتش (22 عامًا)، والمنتقل حديثًا من روما الإيطالي بنظام الإعارة مع خيار الشراء.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو للاعب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقا عليه: "لاعب الميريا الموهبة كوريتش". Advertisements يذكر أن فريق الميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، والذي يمتلكه تركي آل الشيخ، هو الأكثر إنفاقا بين أندية القسم الثاني في إسبانيا خلال انتقالات الصيف حيث عقد صفقات بلغت 20.75 مليون يورو لتدعيم صفوفه بـ7 لاعبين هم تانو، وبيبرنيس، وجياني، ونكاكا، ويانيس، وجونزالو بوينو، وسيمون مورينو وأنتي كوريتش. Advertisements Advertisements

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