شكرا لقرائتكم ميتشو يستقر على استبعاد بامبو من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في نهائيي الكاس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك على الاستمرار فى استبعاد كريم بامبو من حساباته، خلال مواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس المقرر اقامتها يوم الاحد المقبل علي استاد برج العرب . وظهر ذلك بوضوح من خلال التدريبات الجماعية التى يخوضها الفريق، حيث قام الخواجة الصربى بالتركيز على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى مواجهة الاتحاد السكندرى بنصف نهائى الكأس، خاصة وأن الخواجة استقر على تثبيت التشكيل وعدم إجراء أى تعديلات إلا فى أضيق الحدود.

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