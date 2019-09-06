شكرا لقرائتكم الزمالك يرصد مكافآت ضخمة للفريق حال الانتصار في معركة الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مكافآت ضخمة من أجل تحفيز اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز أمام بيراميدز والتتويج بلقب كأس مصر، للمرة السابعة والعشرون فى تاريخ القلعة البيضاء.

كما حرص مجلس إدارة الزمالك على توفير كافة متطلبات الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، وكذلك اللاعبين، وفرض حالة من الهدوء والسيطرة داخل الفريق من أجل تحقيق الغرض والفوز على بيراميدز فى نهائى الكأس .

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وكشف مصدر بنادى الزمالك، عن المكافآت التى رصدها مجلس الإدارة لتحفيز اللاعبين، والمقدرة بـ 100 ألف جنيه لكل لاعب، فى حالة الفوز على بيراميدز والتتويج بكأس مصر، لاسيما وأن الإدارة طالبت اللاعبين بضرورة تقديم مستوى مميز وأداء مبهر أمام الفريق السماوى بجانب تحقيق الفوز، خاصة وأن بيراميدز يعد "قاهر" الأهلى وأقصاه من بطولة الكأس بعد الفوز عليه بنتيجة 1/0، وفى حالة تحقيق الزمالك الفوز سيكون "ضرب عصفورين بحجر واحد" وهما التتويج باللقب، والانتصار على الفريق الذى أصبح "عقدة" للأهلاوية.