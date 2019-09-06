شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تدرس تأجيل مباريات الدوري .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تأجيل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز لمدة يوم واحد فقط لحل أزمة موعد مباراة السوبر المقررة بين الأهلى والزمالك يوم 19 سبتمبر المقبل.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن هناك اتجاه لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز يوم 20 سبتمبر الجارى إلا ان مباراة السوبر المصرى ستحدد بشكل كبير الموعد النهائى لانطلاق البطولة علي ان يكون الانتهاء منه منتصف يونيو من العام المقبل 2020..

Advertisements

يأتى ذلك فى الوقت الذى طلب فيه النادى الأهلى رسميا، من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تأجيل مباراة السوبر المصرى 24 ساعة على الأقل وذلك بعد تأكد إدارة النادى من صعوبة وصول الفريق الى القاهرة قبل يوم 16 عقب 48 من مباراته الأفريقية ، وأكد الأهلى فى مطالبته الرسمية من مسئولى اتحاد الكرة منح لاعبيه الفرصة لإعداد لاعبيه للمباراة المرتقبة خاصة وأن الفريق سيعود من غينيا الاستوائية قبل بطولة السوبر بثلاثة أيام فقط ما يصعب بعدها خوض مواجهة قوية بحجم الزمالك.

ويرغب اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى فى إقامة مباراة السوبر المصرى يوم 19 الجارى إلا أن ظروف الطيران دفعته للموافقة على اقامة المباراة يوم 20 او 21 الا أن الأمر لم يرضى إدارة الأهلى التى ترغب فى الحصول على فترة كافية قبل خوض البطولة بعد مواجهة بطل غينيا الاستوائية ، ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى لخوض مباراة بطل غينيا الاستوائية كانو سبورت فى المباراة المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.