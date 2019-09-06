شكرا لقرائتكم أول إمتحان لـ رينيه فايلر.. الأهلي يواجه المنيا وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الأهلى نظيره المنيا ودياً اليوم ،الجمعة وهى المواجهة الاولى التي سيخوضها رينيه فايلر المدير الفني الجديد مع الفريق الأحمر، والمقرر اقامتها على ملعب التتش بالجزيرة.

وتأتى مواجهة المنيا استعداداً لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.