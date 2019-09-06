شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو خارج حسابات الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك على الاستمرار فى استبعاد كريم بامبو من حساباته، خلال مواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس المقرر اقامتها يوم الاحد المقبل علي استاد برج العرب .

وظهر ذلك بوضوح من خلال التدريبات الجماعية التى يخوضها الفريق، حيث قام الخواجة الصربى بالتركيز على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى مواجهة الاتحاد السكندرى بنصف نهائى الكأس، خاصة وأن الخواجة استقر على تثبيت التشكيل وعدم إجراء أى تعديلات إلا فى أضيق الحدود.