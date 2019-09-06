شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه المنيا اليوم استعداداً لمباراة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره المنيا ودياً اليوم ، الجمعة وهى المواجهة الأولى التي يخوضها رينيه فايلر المدير الفني الجديد مع الفريق الأحمر، والمقرر اقامتها على ملعب التتش بالجزيرة.

وتأتى مواجهة المنيا استعداداً لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.