نجاح جريشة وعمر وعادل فى اختبارات القائمة الدولية ..وإخفاق الحنفى والصباحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت مساء الخميس اختبارات اللياقة البدنية وارنر تيست للحكام المرشحين للقائمة الدولية لعام 2020 ، تحت أشراف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية الجديد ، ومعه عزب حجاج سكرتير عام اللجنة و وجيه أحمد ، حيث خضع للاختبارات 14 حكما للساحة و12 مساعدا.
وشارك في الاختبارات 26 حكما ومساعد دوليين ودرجة أولى مرشحين للشارة الدولية ، شهدت الاختبارات نجاح كل الدوليين البارزين وعلى رأسهم جهاد جريشة ومحمد عادل وأمين عمر ومحمود أبو الرجال ومحمد عزازى وأحمد شهاب ، بينما أخفق محمد الصباحى ومحمد الحنفى لشعورهم بالاصابة وأعتذر محمود عاشور عن الجرى لشعوره باصابة فى العضلة الخلفية قبل الاختبارات .
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