شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستكشف رحلة غينيا بمعلومات عن الطقس والملاعب وفندق الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق إتصالات مع سفارة مصر بغينيا الاستوائية من أجل الترتيب لبعثة الفريق قبل مواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

ويستفسر عبد الحفيظ من سفارة مصر بغينيا عن بعض المعلومات المتعلقة بالطقس وملعب المباراة وكذلك ملعب التدريب وفندق إقامة الفريق والحضور الجماهيري في اللقاء المرتقب من أجل الإستعداد جيداً لهذه الرحلة.

ويسافر الاهلي إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من يوم 11 سبتمبر الجاري لخوض مباراة كانو سبورت الغيني يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

ويطمأن عبد الحفيظ وعدلي على كافة الترتيبات رحلة الفريق إلى غينيا الاستوائية لخوض مباراة كانو سبورت ، ومن المقرر أن يسبق عبد الحفيظ وعدلي بعثة الأهلي بـ48 ساعة للترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة سواء فيما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب