عصام شلتوت يطالب بعودة الجماهير للملاعب وتفعيل اللجان الإنضباطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع ، بضرورة عودة الجماهير لملاعب الدورى المصرى الممتاز فى الموسم المقبل. وأكد عصام شلتوت خلال استضافته ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة النادى الأهلى ، على ضرورة تفعيل اللجان الانضباطية باتحاد الكرة حتى تستقيم بطولة الدورى المصرى الممتاز. Advertisements وأضاف شلتوت ، اتحاد الكرة عليه التزام بضرورة تنفيذ وضع ضوابط تسير عليها اللجان وتفعيلها حتى تنتظم البطولة بالشكل الذى نراه فى الدوريات الأوروبية الكبرى. وقال شلتوت أن اللجنة الخماسية تمتلك شخصيات محترمة وعليها أن تعجل من ترتيب البيت من الداخل حتى تستطيع تنظيم المسابقات بالشكل الذى ننتظره منهم، مطالبا بضرورة عودة الجمهور للملاعب من جديد خاصة وأنه لا كرة بدون جمهور.

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