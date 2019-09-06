شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجة فريق القناة ..وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق المدير الفني، نظيره القناة غدا السبت التي يسعى خلالها الجهاز الفني للعب بجميع العناصر الأساسية التي خسر بها أمام فريق الداخلية في مباراته الودية السابقه بهدف دون رد .

وكان فاز فريق البنك الأهلى على ناصر الفكرية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين على ملعب البنك الأهلي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم بالدوري الممتاز ب والقسم الثالث.

شهدت المباراة تألق لاعبي البنك الأهلي حيث تمكن اللاعب عمرو عزت من تسجيل ثلاثة أهداف هاتريك وسجل محمد حامد هدفا واحدا وسط سيطرة تامة على مجريات الأمور التي حسمها الفريق منذ بداية المباراة.