شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. الجونة يضم محمد"أباظة"لاعب الزمالك نهائيأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الجونة بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش فى ضم أحمد أباظة لاعب فريق الزمالك فى صفقة أنتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الساحلى فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . و تنطلق دورة الجونة الودية فى السابع من سبتمبر الجارى على ملاعب النادى، استعدادًا للموسم الكروى 2019-2020، وتشارك بها أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان، وتنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر. Advertisements وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر الجارى الذي يشهد مباراتى النهائى والمركزين الثالث والرابع.



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