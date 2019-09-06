رياضة | انقسام في ريال مدريد بسبب فينسيوس جونيور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقسام في ريال مدريد بسبب فينسيوس جونيور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في حالة إنقسام بين جماهير الريال، بخصوص موقفه من الاستمرار مع الفريق الملكي بعد تراجع مستواه بشكل كبير خلال المباريات الأخيرة التي خاضها مع الميرينجي بالدوري الاسباني.

انقسام في ريال مدريد بسبب فينسيوس جونيور

وتختلف أراء جماهير ريال مدردي بشأن مستقبل "جونيور" مع النادي الملكي، حيث يري البعض ضرورة رحيله على سبيل الإعارة للحصول على فرصة جيدة للمشاركة قبل العودة والاستفادة من خدماته، بينما يري آخرين بيع اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، بعد تذبذب مستواه وعدم تقديمه أي إضافة للفريق.

وتري جماهير ريال مدريد أن "جونيور" لن يكون له دورًا مع الفريق الملكي في المرحلة القادمة، بعد إقتراب البلجيكي هازارد من العودة للمشاركة مع الفريق مجددًا، مما سيعيد اللاعب البرازيلي لدكة البدلاء مرة أخري.

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وكتب أحد مشجعي الملكي على "تويتر": اذا لم يعتمد عليه في المستقبل احسن له ان يذهب اعاره نفس كوبو لان فينيسيوس حرام يقعد على دكه البدلاء لانه سوف يفقد مهارته يجب ان يعتمد عليه او يذهب اعاره الى اي نادي صغير ليحصل على"، واتفق معه آخر قائلًا: " كلام جميل ومتفق عليه".

بينما يري مشجع آخر أن الأزمة ليست في "جونيور" وكتب: " المشكله ليست بيفينسيوس المشكله بزيدان الذي لايرغب باللاعبين الموهوبين والشباب لانه لايعرف كيف يوضب الاعب لذالك تراه يعتمد على الاعبين القدامه وفرغ الريال من مجموعه من الاعبين الشباب..انه مدرب فاشل".

ورأي بعض المشجعين أن سبب تراجع مستوي جونيور هو ابتعاده عن الجبهة اليسري بسبب وجود جاريث بيل، وطلب ضرورة رحيل اللاعب علي سبيل الإعارة إذا لم يستفيد به الفريق هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يناقش مسؤولو ريال مدريد مستقبل جونيور وبعض اللاعبين الآخرين داخل صفوف الملكي خلال الفترة المقبلة، لإتخاذ قرار بشأنهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية والتي قد تشهد رحيل بعض اللاعبين عن الملكي حتي لو علي سبيل الإعارة، وخاصة وأن الريال يخطط لإبرام تعاقدات جديدة.