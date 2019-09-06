رياضة | موعد مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر اليوم 6/9/2019| مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر عبر الوطنية التونسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر اليوم 6/9/2019| مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر عبر الوطنية التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الملعب الأولمبي برادس، المواجهة المرتقبة بين المنتخب التونسي الأول لكرة القدم ونظيره الموريتاني، في المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء اليوم في إطار استعدادات كلا المنتخبين لخوض منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ونعرض لكم موعد مباراة تونس وموريتانيا في السطور التالية لمتابعتها.

موعد مباراة تونس وموريتانيا اليوم

نقدم لكم موعد مباراة تونس وموريتانيا لمشاهدتها عندما تنطلق في تمام السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

حكم مباراة تونس وموريتانيا والقنوات الناقلة لها

يدير مباراة تونس وموريتانيا طاقم تحكيم مصر بقيادة إبراهيم نور الدين، ويساعده كلاً من أحمد حسام طه، وسمير جمال، ويعاونهم التونسي هيثم قيراط كحكم رابع، وسيتم إذاعة المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 2.

هدف منتخبي تونس وموريتانيا من المباراة

يسعى المنتخب التونسي لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة وأداء قوي للإطمئنان على جاهزية الفريق، ولبث روح التفائل لدى الجماهير التونسية والتي أصابها القلق بعد المستوى الضعيف لنسور قرطاج في البطولة الأفريقية الأخيرة.

بينما يتطلع المنتخب الموريتاني لتحقيق فوز معنوي، ليرفع من طموحات اللاعبين على مواصلة التطور الذي شهدته الكرة الموريتانية في المواسم الماضية.

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ومن المنتظر أن يدفع منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي أمام نظيره الموريتاني بالتشكيل المتوقع التالي:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

في خط الدفاع: علي معلول، ياسين مرياح، حمزة المثلوثي، رامي البدوي.

في خط الوسط: ألياس السخيري، أحمد خليل، أنيس البدري، نعيم السليتي، يوسف المساكني.

في خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

بث مباشر لمباراة تونس وموريتانيا

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة تونس وموريتانيا، فور انطلاقها عبر قناة الوطنية التونسية 2، حيث يمكنكم الاستمتاع بالمباراة دون تقطيع عبر مشاهدة كورة لايف KORA LIVE.

آخر نتيجة جمعت بين منتخب تونس وموريتانيا

نجح المنتخب الموريتاني، في فرض نتيجة التعادل السلبي في أخر مباراة جمعته بنظيره التونسي، ضمن إطار دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

