رياضة | نجم الأهلي السابق يفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

ويأتي فسخ اللاعب تعاقده مع ناديه، بعد تعرضه للهجوم الشديد من جماهير الفريق، عقب الخروج من كأس الدولة وإتهامه بالتسبب في الهزيمة.

وأضاف اللاعب: "اشكر الجمهور والجميع على هذه الفترة انا احبكم جميعا وكل شخص ينتقد".

وكانت صحيفة المنتخب المغربية ذكرت أن كوليبالي هو أول الضحايا، عن النادي، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه رفقة النادي منذ أن انضم إلى صفوفه.

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وتابعت الصحيفة، "أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، كان يرغب في استمرار اللاعب إلا أن الإدارة لا ترغب في تواجده، بسبب مستواه الذي وصفوه بالضعيف، حيث أوضحت الصحيفة أن علاقة المدير الفني بكوليبالي موضحة أن كوليبالي يعد لغزًا كبيرًا لدى المدير الفني، حيث يصر على اصطحابه خلال محطاته التدريبية، فتواجدا سويًا بمازيمبي، وأصر على تواجده خلال تدريبه الأهلي، وأتى به عندما أصبح مديرًا فنيًا للرجاء.

وكان ساليف كوليبالي قد رحل عن الأهلي في يناير الماضي مع كارتيرون، وانتقل إلى الرجاء مطلع شهر يوليو الماضي، ولكن لم يستمر قرابة الشهرين.

وكان كوليبالي لعب للنادي الأهلي فترة تواجد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وقدم مستويات مميزة على مستوى تسجيل الأهداف لكن الأخطاء الدفاعية القاتلة كانت سببا رئيسيا في إنهاء التعاقد معه.