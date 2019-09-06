رياضة | لجنة فنية لمتابعة الملاعب قبل افتتاح الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة فنية لمتابعة الملاعب قبل افتتاح الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تعيين لجنة فنية لمعاينة الملاعب المنوطة باستقبال مباريات منافسات الدوري الممتاز والقسمين الثاني والثالث، استعدادا للموسم الجديد.

وكلف مسئولو الجبلاية، اللجنة الفنية برفع تقرير شامل عن الملاعب التي ستستضيف مباريات الموسم، على أن يتم غلق الملاعب الغير جاهزة لحين تجهيزها، خاصة بعد اقتراب حضور الجماهير بمباريات الموسم المقبل.

واستقر مجلس الجبلاية بالاتفاق مع الجهات الأمنية، على حضور عدد من الجماهير بشكل محدود، كبداية لعودة الجماهير للمدرجات بالنسخة الجديدة.

على جانب آخر يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال ساعات عن موعد إجراء بطولة الدورى المصري للموسم الجديد 2019_2020 بعدما تم الإعلان عن رئيس لجنة المسابقات الجديد للجبلاية.

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وكانت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أعلنت عن تغيير كافة لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها من جديد ليرحل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ويأتى حسام الزناتى رئيساً للجنة بدلاً منه.

وحسام الزناتى الذى تم تعيينه رئيساً للجنة المسابقات خلفاً لعامر حسين كان مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 وهو " محمد فضل" والذى رشحه للعمل خلال المرحلة المقبلة داخل الجبلاية كمديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إجراء قرعة بطولة الدورى للموسم الجديد وإعلان موعد إنطلاقة المسابقة والتى ستكون بشكل كبير فى نهاية شهر سبتمبر الجارى.

وسيحسم أيضاً اتحاد الكرة باقي تشكيل اللجان، وكان الاتحاد قد أعلن عن تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية خلفاً لسمير محمود عثمان وأيضاً تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية.