شكرا لقرائتكم أعضاء عمومية الزمالك يواصلون التصويت لليوم الثانى على التوالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، التصويت لليوم الثانى على التوالى، على مناقشة الميزانية، وإجراء الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة، على مقعد أمين الصندوق وثلاثة أعضاء، حيث يتم فتح باب تسجيل الحضور فى العمومية بداية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية غدًا السبت، عقب غلق باب التصويت فى تمام التاسعة مساء.

وكان مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أعلن وجود فائض فى ميزانية السنة المالية المنقضية يقدر بـ170 مليون جنيه، والتى سيتم التصويت عليها فى الجمعية العمومية بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من هانى العتال لوقف الانتخابات التكميلية لمجلس القلعة البيضاء، وبذلك سيقيم الأبيض جمعيته العمومية بصورة طبيعية.

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كما قرر مجلس إدارة الزمالك، إن يكون هناك ورقة أخرى خاصة بالانتخابات التكميلية بخلاف ورقة التصويت على الميزانية وستكون تلك الورقة خاصة بالتصويت على انتخاب أشرف ذكى فى منصب أمين الصندوق والثلاثى أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح المرشحين فى منصب عضوية مجلس الإدارة وستضمن تلك الورقة خيارين إما الموافقة على انتخابهم ونجاحهم بالتزكية أو الرفض حيث سيتم التصويت من خلال الجمعية العمومية على الأمر لعدم ترشح أحد أمامهم على تلك المناصب فى الانتخابات التكميلية للنادى الأبيض.