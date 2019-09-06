شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أشيك 7 مدربين أجانب ظهروا فى الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يهتم نجوم الكرة و المدربين بعالم الموضة و الفاشون و التألق سواء فىالظهور بالمباريات أو عبر الشاشات ، خاصة انه يتم عليهم تسليط الضوء بشكل كبير .

و نجد أن الدورى المصرى مر عليه العديد من المدربين المهتمين بلامظهر الشخصى و عالم الموضة ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات لأبرز المدربين و من بينهم نيبوشا مدرب الزمالك الأسبق و ديسابر مدرب بيراميدز الحالى و جاريدو كارتيرون المدربان السابقان للاهلى و فايلر مدرب الأحمر الحالى و ماكيدا المدير الفنى السابق للإتحاد السكندرى و ريكارود مدرب الإسماعيلى السابق فى الصور التالية :



ريكاردو مدرب الإسماعيلى



نيبوشا



كارتيرون 2



كارتيرون

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فايلر

ديسابر



ماكيدا